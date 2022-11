Buchen. Das Filmfestival der Generationen steht im Mittelpunkt der Veranstaltungen, die ab November bei den Aktionstagen zum Thema „Demenz“ in Buchen stattinden. Alle Aktionen haben das Ziel, für das oftmals noch als Tabu geltende Thema „Demenz“zu sensibilisieren und die weit verbreitete Erkrankung in den Focus zu stellen.

Im Rahmen des Filmfestivals der Generationen der Metropolregion Rhein-Neckar wird in der Stadthalle Buchen am Mittwoch, 23. November ab 10.45 Uhr der Film „Vergiss mein nicht“ gezeigt. In dem Film geht es um die Erlebnisse „wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und ich meine Eltern neu entdeckte“. Das Filmfestival wird in Kooperation mit dem Burghardt-Gymnasium durchgeführt. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Film findet eine kurze Diskussionsrunde zum Thema statt.

Die Ausstellung „DeMEnsch“ wird begleitend zur Filmvorführung im Foyer der Stadthalle von 10.45 bis 15 Uhr gezeigt. Gezeigt werden Karikaturbilder des Künstlers Peter Gaymann. Auch bei dieser Ausstellung geht es um Verständnis und Toleranz gegenüber dem Krankheitsbild Demenz. Hierbei geht es um einen humorvollen Umgang mit einem ernsten Thema, um Alltagsszenen im Leben von Menschen mit Demenz. In der Stadtbücherei gibt es von 23. November bis 23. Dezember einen Thementisch mit Büchern/Medien rund um das Thema „Demenz“.

Organisiert vom Bürgernetzwerk Buchen findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus ein Vortrag zum Thema „Demenz“ statt. Wöchentlich sollen künftig dienstags ab 29. November im Mehrgenerationenhaus in Buchen in der Zeit von 9 bis 11 Uhr jeweils Sprechstunden des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie/Alzheimerberatung stattfinden. Hierzu sollen im Vorfeld Termine vereinbart werden unter Telefonnummer 06261/9197498.

Im Januar ist im Rathaus die interaktive Ausstellung „Hands on Dementia“ geplant. Diese Ausstellung ist ein interaktiver Weg, um Demenz zu begreifen. Die Ausstellung simuliert die Symptome einer Demenz. Vom Anziehen bis zum Abendessen können Personen, die nicht an Demenz erkrankt sind, erleben, wie sich die Symptome einer Demenz anfühlen. So werden Ausstellungsbesucher die eigenen Grenzen erfahren, Unbehagen empfinden und das eigene Unvermögen erleben.

Die Veranstaltungen der Aktionstage „Demenz“ werden organisiert in Kooperation von Stadt Buchen, Mehrgenerationenhaus Buchen, Pflegestützpunkt Buchen, Bürgernetzwerk Buchen und dem Arbeitskreis Gerontopsychiatrie. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung Buchen, Telefon 06281/31132 oder 06281/31127.