Figur wird aufgestellt

Hainstadt. Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Heimatverein Hainstadt“ haben sich Vorstands- und Beiratsmitglieder etwas Besonderes einfallen lassen: Um den Charakter des Jubiläums zu unterstreichen, aber auch der Heeschter Bevölkerung, den Mitgliedern und Heimatfreunden über Jahre hinweg gewährte Unterstützung etwas zurück zu geben, wurde eine Skulptur in Auftrag gegeben. Die Figur, die am Freitag, 8. April, um 17 Uhr an der Sparkasse enthüllt werden soll, wird vom Künstler Rolf Hamleh aus Altheim gestaltet.

In Hainstadt aufgewachsen

„Rolf Hamleh ist in Hainstadt aufgewachsen und mit den Heeschtern verbunden“, betont Vorsitzender Ewald Gramlich. In Absprache und Vereinbarung mit der Sparkasse-Neckartal-Odenwald wird die Figur am Platz vor der Sparkasse auf dem Sitzrondell erstellt. „Durch die Erneuerung der Sitzbänke und Errichtung des „Ausschellers“ wird das Areal aufgewertet und ein weiteres Highlight hinzugefügt. Gerade dieser Platz hat sich stark als Treffpunkt und Ausgangspunkt für viele Aktionen wie Wanderungen, die Eröffnung der Faschenacht und die Darstellung des Faschenachtspiels etabliert. So ist es ein passender Ort, um das Kunstwerk ganz bewusst hier zu errichten“, so Gramlich.

Sektumtrunk

Manch einer wird sich nun eine Frage stellen: Warum ausgerechnet ein Ausscheller? „Lassen wir uns einfach bei der Übergabe informieren und überraschen“, schildert Ewald Gramlich lächelnd. Dank sagte er den vielen Sponsoren: „Ohne die großartige finanzielle Unterstützung und Mitarbeit einiger Handwerker wäre die Errichtung des Kunstwerkes nicht möglich gewesen“, merkte Gramlich an. Zur Einweihung ist die Bevölkerung willkommen und wird mit einem Sektumtrunk durch den Heimatverein verwöhnt. ad

