FFW Götzingen: Michael Fischer ist neuer Abteilungskommandant

Götzingen. Die Jahreshauptversammlung der Abteilung Götzingen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Buchen stand ganz im Zeichen eines Generationenwechsels. In seinem Jahresbericht verwies Kommandant Friedbert Rösch auf eine durch eingeschränkte Aktivitäten geprägte, aber doch erfolgreiche Zeitspanne. Er informierte über absolvierte Lehrgänge und reduzierten Übungsbetrieb in der insgesamt 42 Mitglieder bei aktiver Wehr, Alterswehr und Jugendgruppe zählenden Abteilung. Von besonderer Bedeutung war dabei die Gemeinschaftsübung des „Ausrückebereiches III“ zusammen mit den Wehren aus Rinschheim und Hettingen. Das 80-Jahr-Jubiläum der Wehr beging man aufgrund der besonderen Umstände nur in internem Kreis.

Im Jahr 2019 absolvierte die Wehr 16 Einsätze, 2020 waren sechs zu verzeichnen. Ebenfalls stark von Corona geprägt war der Bericht von Schriftführer Werner Jäger. Er informierte t über die stark ausgedünnten Übungs- und Kameradschaftsaktivitäten. Einen zufriedenstellenden Finanzbericht präsentierte Kassenwart Peter Holderbach. Die Prüfer Albert Künkel und Harald Holderbach bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen die Entlastung von Kassenwart und Vorstand, die einstimmig erteilt wurde.

Teilnahme am Zeltlager

Bei mit 21 Übungsabenden im Jahr 2019 regem und 2020 stark reduziertem Ausbildungsbetrieb der Jugend bilanzierte Jugendwart Elmar Stieber den Zeitraum für die achtköpfige Jugendwehr recht positiv. Er berichtete über den Übungsbetrieb, die Gemeinschaftspflege mit der Teilnahme am Feuerwehr-Zeltlager und lobte das rege Interesse im Jugendbereich. Mit Freude vermeldete Rösch die Übernahme von Leoni Felleisen, Tom Gramlich und Jonas Heffner aus der Jugendgruppe in die aktive Wehr. MitDank und einem Präsent verabschiedete er einige langjährige Wegbegleiter aus ihrem Amt: Peter Holderbach, der konsequent über die Finanzen wachte, Elmar Stieber, der mit Herzblut die Jugendwehr betreute, sowie Gerd Leist, den zuverlässigen Gerätewart.

Als Generationswechsel par excellence gestalteten sich die Neuwahlen. Das neue Führungsteam wurde komplett mit Nachwuchskräften besetzt. Stadtkommandant Andreas Hollerbach fungierte als Wahlleiter. Bei ausnahmslos einstimmigen Voten wurde Michael Fischer zum neuen Abteilungskommandanten gewählt, Johannes Stieber zum ersten Stellvertreter und Matthias Bell zum zweiten. Christian Stieber wurde zum neuen Kassier bestellt, Manuel Stieber besetzt das Amt des Schriftführers. Als Jugendleiter wird Eric Seeber fungieren und Jonas Heffner als sein Stellvertreter.

Als Vertreter der alten Garde komplettieren die Kassenprüfer Albert Künkel und Harald Holderbach sowie als Alters-Obmann Helmut Ebert und als Gerätewart Friedbert Rösch die Abteilungsführung. In den Feuerwehr-Ausschuss berufen wurden Peter Holderbach, Martin Hornung, Nico Künkel, Luca Schwarz und Elmar Stieber.

Gut aufgestellt

Bürgermeister Roland Burger unterstrich in seinem Grußwort den Stellenwert der Feuerwehr für die Gemeinschaft. Er zollte Kommandant Rösch und seinem Team Dank und Anerkennung für zwei Jahrzehnte Engagement, lobt die Kontinuität ihres Einsatzes, betonte die konsequente Jugendarbeit und beglückwünschte die Abteilung zur gelungenen Integration der Jugend. Auch Stadtkommandant Hollerbach dankte Friedbert Rösch für seine 20-jährigen Einsatz bei der Feuerwehr. Der „Ausdrückbereich III“ mit Götzingen, Hettingen, Rinschheim lebe und sei gut aufgestellt, mit der in Angriff genommenen Umstellung auf Digital-Funk sowie der Aktualisierung der Alarm- und Meldeorganisation werde eine weitere deutliche Verbesserung in der Feuerwehr-Struktur erreicht.

Es zeuge von einem bemerkenswerten Engagement, wenn Friedbert Rösch mit 20 Dienstjahren die Abteilung ein Viertel ihres 80-jährigen Bestehens geführt habe, betonte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr. jm