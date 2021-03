Buchen. Eine besondere Aktion hat sich die Jugendfeuerwehr Buchen für Ostermontag ausgedacht. Ab 10 Uhr wird ein Feuerwehrauto mit einem Osterhasen an Bord durch die Straßen der Gesamtstadt unterwegs sein und bei angemeldeten Kindern und Jugendlichen vorbeischauen. Die Osternester werden in den jeweiligen Vorgärten versteckt – eine corona-konforme Überraschung also.

Begrenzte Anzahl

Die Anmeldung erfolgt einfach und kostenlos auf der Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Buchen – allerdings sind die Plätze begrenzt. „Ob der Osterhase zu einem nach Hause kommt, hängt davon ab, wie schnell man sich anmeldet“, so Josua Fischer, Leiter der Jugendgruppe in Buchen.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden in diesem Jahr „dem Osterhasen zuarbeiten“. „Unsere Jugendlichen färben die Eier selbst, basteln Osternester, verzieren und füllen sie. Natürlich wird das Osternest auch etwas Süßes enthalten“, stellen Fabian Wittemann, Jana Grimm und Simon Parth unisono fest. Wer einen Blick auf den Osterhasen erhaschen und vielleicht kurz ins Feuerwehrauto einsteigen oder ein Foto mit dem Osterhasen machen möchte, muss am Ostermontag ein Auge auf die Straße vor dem Haus haben – und schnell sein.

Um die Aktion corona-konform durchführen zu können, ist eine kostenlose Online-Registrierung unter www.feuerwehr-buchen.de/ostern notwendig. Das Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske und die Einhaltung des Abstands ist für jeden selbstverständlich, der ein Foto mit ihm machen möchte.

1965 gegründet

Die Jugendfeuerwehr Buchen wurde als eine der ersten Jugendfeuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis 1965 ins Leben gerufen und bildet seitdem den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr aus. In 13 der 14 Buchener Stadtteile gibt es eine Jugendgruppe, die – sobald es corona-konform wieder möglich ist – den Dienstbetrieb wieder aufnehmen werden.

Rund 120 Mädchen und Jungen erleben in der Jugendfeuerwehr Buchen und der Kindergruppe in Hainstadt eine interessante Freizeitgestaltung. Ein Teil der Aktionen während eines Jahres besteht aus Elementen der allgemeinen Jugendarbeit. Die Jugendfeuerwehr lernt aber natürlich auch viel über Feuerwehr- und Technik-Themen. Mädchen und Jungen ab zehn Jahren können kostenfrei Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden.