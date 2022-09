Ferienprogramm beim Schützenverein

Hainstadt. Der Schützenverein Hainstadt hat erneut ein Ferienprogramm angeboten. Trotz einiger Einschränkungen – Regen und starker Wind – fanden sich neun Kinder aus und um Hainstadt an diesem Nachmittag am Schützenhaus ein. Nachdem alle Laufzettel und Listen ausgefüllt und unterschrieben waren, wurde mit allen Kindern die einzelnen Stationen abgelaufen. Beim Parkourlauf, Dosenwerfen, Wurfspielen, Ping Pong, einem Geschicklichkeitsspiel und dergleichen boten sich viele abwechslungsreiche Stationen für die aufgeweckte Truppe. In den Pausen konnten sich die Kinder an den Getränken und den kleinen Snacks stärken. Bei der anschließenden Siegerehrung durfte jeder Teilnehmer eine Urkunde in Empfang nehmen. Davin Slomian setzte sich gegen die anderen Teilnehmer knapp durch und belegte den ersten Platz. Jedoch standen an diesem Tag nicht die einzelnen Platzierungen, sondern der Spaß der Teilnehmer und der Verantwortlichen im Vordergrund. Bild: Schützenverein

