Ferienkalender „Für Hettje - in Hettje” war allerbeste Werbung für die Hettinger Feuerwehr

Hettingen. Bei sonnigem Wetter stellte sich die Abteilungsfeuerwehr Hettingen im Rahmen des Ferienkalenders „Für Hettje – in Hettje“ vor. Jugendbetreuer Jürgen Müller und Abteilungskommandant Rainer Mackert begrüßten dazu zahlreiche Kinder.

Erstmal die Theorie

Zunächst stand die Theorie im Mittelpunkt: Welche Aufgaben übernimmt die Freiwillige Feuerwehr? Wie funktioniert die Alarmierung der Wehrleute über den Meldeempfänger? Dann ging es in die Praxis: Bei einem Versuch wurde gezeigt, was bei einer Staubexplosion passieren kann.

Anschließend durften die Kinder selbst Hand anlegen. Mit einer Kübelspritze, die vorher zu füllen war, konnten sie Tennisbälle von Flaschen spritzen und Zielspritzen auf ein „Brandhaus“ üben. Weiter probierten sie mit dem Kombispreizer einen Bechertransport von links nach rechts, was gar nicht so einfach ist.

Im Anschluss erläuterten die Floriansjünger die Beladung der Fahrzeuge, allen voran des neuen LF 10, das 2020 in Dienst gestellt wurde. Nach einer kleinen Stärkung durften die Teilnehmer den Unterschied des Martinhorns am LF 8 (Baujahr 1985) im Vergleich zum neuen LF 10 hören.

Nun ging es auf die Wiese hinterm Feuerwehrgerätehaus, wo die Handhabung eines Mehrzweck- und eines Hohlstrahlrohrs gezeigt wurde. Anschließend durften die Kinder diese selbst bedienen.

Aktion machte allen riesigen Spaß

Als Abschluss wurde ein Hydroschild aufgebaut, das normalerweise zur Abschirmung von Brandstellen mit einer Wasserwand genutzt wird. Durch diese Wasserwand konnten die Kinder hindurchrennen: eine willkommene Abkühlung bei warmen Temperaturen. Abschließend dankte das Team der Abteilungswehr um Rainer Mackert, Jürgen Müller, Johannes Linsler, Marko Schwing, Alexander Schmitt, Joshua Mackert und Andre Ihrig den Kindern für ihre Teilnahme und das Interesse. „Es hat uns auch riesig Spaß gemacht, unser Wissen an euch weiterzugeben”, so der Tenor. Einer Wiederholung im nächsten Jahr steht also nichts entgegen.