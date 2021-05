Ferienhaus ausgebrannt

Waldkatzenbach. In einer Ferienhaussiedlung in Waldkatzenbach kam es am Pfingstmontag, gegen 16.50 Uhr, zu einem Brand. In einem Holzhaus war ein Feuer entstanden, wobei das Ferienhaus stark beschädigt wurde. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall wahrgenommen, weshalb man bei der ersten Meldung noch von einer Gasverpuffung ausging. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Feuer im Bereich der Abstellkammer entstanden war. In diesem Raum befand sich unter anderem die Strom- und Gasversorgung. Zu einer Explosion war es jedoch nicht gekommen, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgesetzt.

Niemand verletzt

Die Eigentümer des Ferienhauses waren bei Brandausbruch nicht anwesend. Ein Personenschaden entstand nicht. An dem sogenannten „Nurdachhaus“ aus Holz entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wurde auf 150 000 Euro beziffert.