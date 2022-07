Ferienbeginn wurde kräftig gefeiert

Hainstadt. „Yeah – endlich Ferien“, die Freude über den Ferienstart war spürbar und entsprechend ausgelassen war die Stimmung bei der school´s out Party in der Mehrzweckhalle in Hainstadt.

Rund 400 Kinder und Jugendliche waren der Einladung der Stadtverwaltung Buchen und der Polizei gefolgt und feierten eine mega Party. Das spezielle Konzept – früher Beginn, kein Alkohol – tat dem Partyspaß keinen Abbruch.

DJ sorgte für Stimmung

DJ Kastjell sorgte ebenso wie die Hiphop-Tanzgruppe X-Ception für Stimmung. Die SMV der Abt-Bessel-Realschule servierte leckere alkoholfreie Cocktails und das Kinder- und Jugendzentrum TÜFF stellte Snacks bereit.

Daneben gab es Informationen rund um das Thema Kriminalprävention, einen Stand des „Arbeitskreises Suchtprophylaxe“ und einen Stand der Arbeitsgruppe „Jugendbeteiligung Buchen“, an dem nach neuen Ideen für die künftige Gestaltung der School´s out Party gefragt wurde.

Ein Gewinnspiel mit Preisen, gesponsert von den Stadtwerken Buchen und der Polizei, rundete die Sache ab. Resümee des Abends: Ein toller Start in die Ferien und dem Plan: Auch nächstes Jahr soll es wieder eine Party geben!