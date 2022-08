Hettingen. Einen Teil ihrer Ferien verbrachten viele Kinder zwischen fünf und 16 Jahren auf dem Reiterhof Slepkowitz in Hettingen. Aus München, Weinheim, Buchen und Umgebung reisten sie an, um alles zu erfahren, was ein guter Reiter wissen muss. Natürlich gab es auch diverse andere Erlebnisse – wie Wasserspiele, Völkerball, Nachtwanderung und vieles mehr. Man verabschiedete sich mit dem Versprechen: „Nächstes Jahr sehen wir uns hier wieder.“ Bild: Slepkowitz

