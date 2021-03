Götzingen. „Freundliche Worte sind leicht, aber Freundschaft ist schwer“, besagt eine ugandische Volksweisheit. Was freundschaftliche Beziehungen bewegen können, zeigt sich am Beispiel der nachhaltigen Partnerschaft mit der Parish Bukuumi (Uganda), bei der sich aus der erfolgreichen Zusammenarbeit bei einem Waisenprojekt aufgrund eines spontanen Fußballcamps im Januar 2016 eine unerwartete Entwicklung ergab: Rund 2000 Kinder und Jugendliche nahmen damals an den beiden Turniertagen teil.

Angesichts der gewaltigem Resonanz organisierten Teilnehmer des „HELP“-Teams während der Hilfs-Exkursionen 2017 und 2018 in Bukuumi Nachfolge-Camps mit ähnlichem Zuspruch, die auch durch Trikot-Spenden zahlreicher befreundeter Sportvereine aus Deutschland untertützt wurden. Dieses außergewöhnliche Sportgeschehen, das mehreren tausend Mädchen und Jungen aus der Umgebung Bukuumis unvergessliche Erlebnisse bescherte, löste breites kommunales und auch mediales Echo aus und weckte weitere Wünsche.

So kam es dazu, dass gar aus Vereinskreisen in der 150 Kilometer entfernten Distrikt-Hauptstadt Hoima ein Fußball-Turnier angeregt wurde. Mit tatkräftiger organisatorischer und finanzieller Unterstützung gelang es 2019 tatsächlich, in Hoima ein Fußballturnier für lokale Sportvereine zu organisieren. Eine Premiere und echte Sensation für die Region – mit durchschlagendem Erfolg. 2020 konnte das Turnier wegen der Corona-Krise nur noch eingeschränkt veranstaltet werden. Für 2021 hatten die Organisatoren zunächst gar keine Veranstaltung ins Auge gefasst. Überraschend griffen jedoch Fußballenthusiasten aus Hoima die Idee auf und erkundigten sich nach möglicher Unterstützung, was jedoch mit Blick auf die auch in Uganda kritische Corona-Lage seitens der „Partnerschaft Bukuumi“ und des Vereins „HELP! Sommermärchen-Team“ als nicht realisierbar erschien. Angesichts der Eigeninitiative in Hoima, den Erfahrungen der vergangenen Jahre und den inzwischen bestehenden Kontakten entschlossen sich aber schließlich einige der „HELP“-Uganda-Fahrer auf privater Basis diese Initiative doch zu unterstützen.

Ihnen war es eine Herzensangelegenheit, den Fußballfreunden in Hoima die Realisierung eines dritten Turniers um den von der Firma Seibold aus Schlierstadt gestifteten Wanderpokal zu ermöglichen.

Die „HELP“-Aktivisten wollten damit den Verantwortlichen vor Ort als Hilfe zur Selbsthilfe etwas Freude und Abwechslung in einer schwierigen Zeit ermöglichen. Zumal die Region zusätzlich zur Corona-Problematik auch noch durch innerafrikanische Flüchtlinge aus den Krisenregionen Kongo und Südsudan belastet wird.

Allen Bedenken und Erschwernissen zum Trotz konnte das Turnier unter der Regie des gastgebenden Vereins FC Ruyanja erfolgreich realisiert werden.

Unter den Gästen war auch der neu gewählte Abgeordnete des Hoima-Distrikt und spendete zwei Bälle – einen für den Gastgeber und einen für den Pokalsieger. Vor dem Endspiel fand ein Vorspiel der Schüler des FC Ruyanja gegen FC Kiryatete statt, beide Mannschaften bekamen nach dem Spiel einen Ball. Alle Spiele wurden von qualifizierten technischen Schiedsrichtern der Hoima-District Referees Association (DFA) geleitet.

Trikots und Bälle gespendet

Begleitet von tosendem Beifall für die am Turnier beteiligten Mannschaften erfolgte die Siegerehrung und Pokalübergabe durch Victoria Asiimwe, die den drei Erstplatzierten Vereinen auch die ausgelobten Gewinnprämien (1. Platz 70 Euro, 2. Platz 46 Euro, 3. Platz 23 Euro) überreichte. Alle teilnehmenden Teams bekamen wieder Trikots und Bälle aus Spenden hiesiger Sportvereine zur Unterstützung ihrer Vereinsarbeit.

Was dies für die Sportfreunde in Hoima bedeutete, kommt in dem Dankschreiben des verantwortlichen Organisators Denis Mbehwereze zum Ausdruck: „Auch wir hatten bis Anfang März einen harten Lockdown. Die Schulen, Kindergärten, Universitäten, Busverkehr und das Leben waren fast vollständig gesperrt. Nun wurde wieder geöffnet und die Distrikt-Verwaltung sowie der Fußballverband genehmigten daher unser Fußball-Turnier in Ruyanja. In Absprache mit ihnen reduzierten wir die Ausrichtung auf ein Minimum. Ich bin so sehr dankbar ihnen mitteilen zu können, dass das Turnier am 14. März mit dem Team FC Kasasa als Sieger erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Es waren gute und faire Spiele, auch was wir aus der Resonanz von Spielern und Zuschauern hörten. Auch wenn wir selbst den Pokal wieder nicht gewinnen konnten, sind wir mit dem Turnier sehr zufrieden. Deshalb danken wir für alle Unterstützung, Liebe und Mühe, die Sie mit ihrem gesamten Team aus Deutschland unternommen haben. Dieses Turnier war für uns alle wieder ein Erlebnis und eine positive Abwechslung in der schlimmen Pandemiezeit.“ jm