Fast 600 Teilnehmer bei „Petrus 21“

Neckar-Odenwald-Kreis. Fast 600 Teilnehmer, darunter Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Landratsamtes und der Gemeinden, Angehörige von DRK, THW, DLRG, Polizei, Bundeswehr sowie leitende Notärzte wirken an der laufenden Katastrophenschutzübung „Petrus 21“ mit. Nach der Stabsrahmenübung der Verwaltungen am Freitag sind am heutigen Samstag die Einsatzkräfte bei praktischen Übungen gefordert. Diese finden auf dem Gelände des Trainingscenters Retten und Helfen (TCRH) im ehemaligen Kasernengelände in Mosbach statt. Bereits vor einem Jahr haben die Planungen für die Übung begonnen. Szenario am Freitag war ein Starkniederschlagsereignis, das unter anderem Überflutungen und einen Hangrutsch mit Verletzten mit sich brachte. sab

