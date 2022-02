„Faschenachtstüte war der Renner

Buchen. Die Saalfaschenacht-Profis der FG Narrhalla, des Frauenbundes und der Kolping hatten sich zusammen mit der Stadtverwaltung Gedanken gemacht, wie man ein Stück Buchener Faschenacht heim in die Wohnzimmer bringen könnte. So wurde die erste „Faschenachtstüte für Deheem“ mit faschenachtlichem Inhalt kreiert: Von Schwartenmagen über Bier und Grünkernsuppe bis hin zu Süßigkeiten, Brezeln und einem Malwettbewerb war vieles enthalten. Die jeweils 100 Erwachsenen- und Kindertüten waren innerhalb eines Tages ausverkauft! Sie waren somit ähnlich begehrt wie die Eintrittskarten für die verschiedenen Sitzungen in „normalen“ Jahren. Den Erlös wollen die drei Vereine für eine gemeinsame Saaldekoration für künftige Veranstaltungen in der Stadthalle einsetzen. Die Organisatoren weisen nochmals darauf hin, dass die Erwachsenentüten aufgehoben werden sollten: am Faschenachtssamstag, 26. Februar, sollen die gezogenen Losnummern in der Presse sowie unter www.buchen.de mitgeteilt werden.

