Familienpass vorgestellt

Buchen. Die Fraktion SPD/Grün-Links.Bündnis für Buchen hat sich zum zweiten Mal zum Fraktionsabend getroffen. In dieser mehrstündigen Online-Sitzung begrüßte Markus Dosch neben der kompletten Fraktion auch Lena Kamrad, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Mannheim-Freudenheim, die auch zugleich die SPD-Fraktionsgeschäftsführerin in Mannheim ist.

Im ersten Teil des Abends zeigte Kamrad am Beispiel des Mannheimer Familienpasses, wie Mannheimer Eltern mit ihren Kindern teilweise kostenlos städtische Einrichtungen, wie Schwimmbäder, Bibliotheken und Museen besuchen können. Verschiedene Vereine ergänzen dieses Angebot. Eine Erweiterung ist der „Familienpass plus“ für sozial Bedürftige, der noch weitaus mehr ermöglicht. Nachdem die Referentin erklärt hatte, dass der Familienpass oft genutzt werde, stellte sie sich lange und geduldig den Fragen der Fraktionsmitglieder. Anschließend diskutierte man im zweiten Teil in geschlossener Runde, welche Ziele man noch erreichen will. Einig war man sich, dass die Fraktion wieder die Bürgersprechstunde anbieten möchte.

Da viele verschiedene Themen aus unterschiedlichen Bereichen angesprochen wurden, war und ist die Expertise des Fraktionsvorsitzenden Johannes Volk, der von seinem Stellvertreter Jakob Bopp bestmöglich unterstützt wird, besonders wertvoll. Am Ende bedankte sich Dosch bei den beiden für die geleistete Arbeit, aber auch bei Kreisrat Volker Schwender und den restlichen Fraktionsmitgliedern Klaus Lampe und Alexander Weinlein. do