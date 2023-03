Familienkirche mit Mila Maus

Buchen. Mila Maus begeisterte über 30 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern im evangelischen Gemeindehaus. Die Auftaktveranstaltung der Familienkirche kam bei allen Teilnehmenden sehr gut an. In einem kurzweiligen Familiengottesdienst erzählte die kürzlich in die Kirche eingezogene Maus davon, dass für Gott niemand zu klein ist. Ganz im Gegenteil liebt Gott die Kinder ganz besonders. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es verschiedene Bastelaktionen und Spielangebote. Abschließend kamen alle bei einem gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus wieder zusammen. Bild: Evangelische Kirchengemeinde

