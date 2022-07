Familie ist dem Jubilar wichtig

Buchen. Seinen 90. Geburtstag feiert am heutigen Samstag Bekir Tek. Sein Lebensweg führte ihn von Mittelanatolien nach Buchen. Geboren am 2. Juli 1932 in Deliilyas/Sivas (Türkei/Mittelanatolien), kam er in den 70er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Durch sein handwerkliches Geschick fand er seine Berufung bei Bauprojekten.

Zwischen Aschaffenburg, Miltenberg und Buchen stehen viele Gebäude, an denen der Jubilar mitgewirkt hatte.

Wichtig ist ihm bis heute seine Familie: Neben seiner Frau und seinen fünf Kindern freut sich Bekir Tek über zahlreiche Enkelkinder und Urenkel. Seine Familie ist es auch, die sich gut um ihn kümmert.

Viele Interessen

Trotz seines hohen Alters geht der Jubilar vielen Interessen nach: Er liest zahlreiche Bücher, hat seine Freude am Philosophieren, sieht sich regelmäßig seine Lieblingsserien im Fernsehen an und entdeckte erst vor wenigen Jahren das Smartphone als neues Hobby. Gern geht er auch im Garten spazieren.

Den sicher zahlreichen Glückwünschen zum 90. Geburtstag von Bekir Tek schließen sich die FN gerne an. ad/Bild: Adrian Brosch