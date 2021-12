Falschfahrer gefährdet Verkehr

Mosbach. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer am Mosbacher Kreuz an der dortigen Baustellenampel vermutlich auf die falsche Richtungsfahrbahn auffuhr, mussten mindestens zwei entgegenkommende Fahrer ausweichen, um so einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Vorfall, bei dem ein roter Opel aus Obrigheim kommend die B 27 in Richtung Mosbach fuhr, ereignete sich am Freitagabend gegen 22 Uhr.

Polizei sucht Zeugen

Weitere Angaben zum Verursacher konnten beide gefährdeten Fahrzeuglenker, die aus Richtung Mosbach kamen, nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum roten Opel machen können.