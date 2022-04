Fake-News und neue Medien

Buchen. Mit Fake-News und neuen Medien haben sich 14 Schüler der zweijährigen Berufsfachschule mit den Lernfeldern Metall- und Elektrotechnik der Zentralgewerbeschule Buchen am Dienstag auseinandergesetzt. FN-Chefredakteur Fabian Greulich übernahm zwei Schulstunden zu diesem Themenkomplex. Unter anderem hielt er einen Schreib-Workshop mit den 16- bis 19-Jährigen ab.

Wissenstests

Bei dem Projekt „Die Fakten- checker“ erhalten die Teilnehmer für ein Schuljahr Zugänge zur digitalen Ausgabe der Fränkischen Nachrichten. So können sie die regionale Tageszeitung mit jedem internetfähigen Gerät lesen. Zu Beginn des Projekts wurden in einem Eingangstest Allgemeinbildung, Textverständnis und Medienkompetenz geprüft. Auf Basis der aktuellen Berichterstattung in der Tageszeitung können die Schüler an monatlichen Wissenstests teilnehmen. Diese und der Abschlusstest am Ende des Schuljahres sind die Grundlage für die Auswertung. Diese wird zeigen, welche Fortschritte die Schüler in den vergangenen Monaten gemacht haben. Außerdem geht Klassenlehrer Oberstudienrat Martin Strittmatter im Unterricht regelmäßig auf das Thema „Medienkompetenz“ ein.

FN-Chefredakteur Fabian Greulich hielt am Dienstag einen Vortrag zum Thema „Fake-News“ und informierte die Schüler über den Umgang mit neuen Medien. Dabei vermittelte er den Schülern, wie sie bei der Flut an Informationen aus Internet, Rundfunk, Fernsehen und Tageszeitungen fundierte Nachrichten von Gerüchten oder gezielten Falschinformationen unterscheiden können. Anschließend versuchten sich die Schüler unter Anleitung von Fabian Greulich darin, eine Polizeimeldung mediengerecht zu verfassen.

Bei „Die Faktenchecker“ handelt es sich um ein gemeinsames Projekt vom „Team Demokratie“ der Landeszentrale für politische Bildung und den Fränkischen Nachrichten.

Medienkompetenz vermitteln

Bereits seit vielen Jahren vermitteln Redakteure der Fränkischen Nachrichten in diesem Rahmen hunderten von Schülern aus Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis Medienkompetenz. mb