Faire Fußbälle an Gewinner übergeben

Buchen. „Was lange währt, wird endlich gut“ heißt es in einem Sprichwort. Und das trifft auch auf den Kreativ-Wettbewerb der Metropolregion Rhein-Neckar im Rahmen der „fairen Woche“ zu, bei dem im vergangenen Jahr die „Eine-Welt-AG“ des Burghardt-Gymnasiums teilgenommen und gewonnen hat. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Preis jedoch bisher noch nicht übergeben werden.

Am Mittwoch war es dann soweit: Eine Delegation aus Mannheim war in Buchen auf dem Wochenmarkt am Fairtrade-Stand der Stadt zu Gast, um den Gewinn zu übergeben: Jeweils fünf fair produzierte Fußbälle gingen an die Stadt und an den Landkreis. Die Bälle sollen die Schulen bekommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir gewonnen haben“, sagte Marion Günther vom Landratsamt. Ziel des Fairtrade-Landkreises sei es, diese Zertifizierung auch langfristig zu behalten. mg