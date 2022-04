„Fair Handeln“ im Mittelpunkt

Buchen. Im Rahmen der Anerkennung als „Fairtrade School“ erhielt die Helene-Weber-Schule Buchen eine Einladung zur Teilnahme an der Messe „Fair Handeln“. Diese internationale Messe für „Fair Trade“ und global verantwortungsvolles Handeln findet vom 21. bis 24. April auf dem Messegelände in Stuttgart statt.

Interviews und Quizfragen

Mit dieser Einladung ist für die Schüler die Möglichkeit geboten, am Freitag, 22. April, in einem 45-minütigen Bühnenprogramm die HWS, jedoch vielmehr die schulischen Aktivitäten in eben diesem Bereich, einem internationalen Publikum vorzustellen. Dabei stehen Interviews, Präsentationen und Quizfragen im Mittelpunkt und sollen die Besucher aktiv ansprechen.

„Die Schulleitung freut sich über diese Möglichkeit, sich als Berufliche Schule mit sozialem Profil dieser Herausforderung zu stellen“, erläuterte Schulleiter Christof Kieser und fügte hinzu: „Dadurch erfährt das große Engagement unserer Schüler sowie der beteiligten Lehrkräfte eine tolle Wertschätzung, da in den vergangenen Monaten trotz schwieriger Rahmenbedingungen an diesem Meilenstein unserer Schulentwicklung erfolgreich und zielgerichtet gearbeitet wurde.“

