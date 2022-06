Buchen. Das Polizeirevier Buchen versucht aktuell zu ermitteln, wo genau und von wem am Dienstag zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr in Buchen ein Fahrzeug beschädigt worden ist. Eine Frau hatte ihren Subaru zunächst auf einem Parkplatz in der Schüttstraße und dann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße abgestellt. Nach dem zweiten Parkvorgang stellte die 53-Jährige nach Angaben der Polizei einen frischen Unfallschaden in Höhe von fast 2000 Euro am Heck ihres Wagens fest. Eine unbekannte Person war auf einem der beiden Parkplätze gegen das Fahrzeug gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Buchen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen.

