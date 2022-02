Fahrt auch ohne Reifen fortgesetzt

Waldbrunn. Mit 1,8 Promille überfuhr eine 50-Jährige mit ihrem Opel zwei Leitposten bei Waldbrunn. Die Frau war am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr in Oberdielbach auf der Alten Waldkatzenbacher Straße unterwegs. Ihr Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Dabei wurde ein Reifen des Fahrzeugs beschädigt. Unbeeindruckt setzte die 50-Jährige ihre Fahrt über die Landesstraße bis nach Neckargerach fort. In der Hauptstraße gab die Felge des Fahrzeugs nach und die Tour der Autofahrerin endete.

„Panne“ gehabt

Durch die Felge wurde die Auslage eines Handwerksbetriebs beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Beim Eintreffen der Polizei wollte die Frau von einem Unfall nichts wissen, sondern gab an, eine Panne zu haben. Ein Fehlen eines Reifens wollte ihr nicht aufgefallen sein.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille und bestätigte den Verdacht der Beamten, dass die Lenkerin unter Alkoholeinfluss stand. Die Opel-Fahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

