Fahrradbörse bei schönstem Wetter

Buchen. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein lockten am Samstagvormittag zahlreiche Flohmarktstände und eine Fahrradbörse viele Menschen in die Buchener Innenstadt. Wer sein gebrauchtes Fahrrad verkaufen wollte, durfte es zu diesem Zweck dort anbieten. Wer dafür keine Zeit hatte, konnte es einem professionellen Händler übergeben und den möglicherweise erzielten Verkaufserlös am Ende des Bazars abholen. Zudem bot die Aktivgemeinschaft gemeinsam mit ihrem Mitglied „Fahrrad-Dosch“ einen sogenannten „Fahrrad-TÜV“ an. Dabei konnte man überprüfen lassen, ob das Fahrrad noch verkehrstüchtig ist. Die Aktivgemeinschaft veranstaltet schon seit vielen Jahren im März in der Altstadt eine Fahrradbörse. Am Samstag wurde diese um einen Jedermann-Flohmarkt ergänzt. mb

