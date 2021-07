Fachschulreife in den Händen

Buchen. „Endlich geschafft!“, war von einem Schüler zu hören, als er das Abschlusszeugnis der Zweijährigen Berufsfachschule in Händen hielt. Insgesamt freuten sich 16 Absolventen der 2BFS2 der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) über die bestandene Fachschulreife (mittlerer Bildungsabschluss).

Neue Perspektiven

In den zwei Jahren seien die Schüler deutlich gereift und sind nun deutlich erwachsener als zu Beginn ihrer Zeit an der ZGB, so Schulleiter Konrad Trabold bei der Zeugnisübergabe. Auch seien in diesen zwei Jahren sicherlich neue Perspektiven über den zukünftigen Lebensweg entstanden oder vorhandene Ziele gereift und verfestigt worden. Die meisten Absolventen werden der ZGB die Treue halten und nächstes Jahr im Rahmen einer dualen Berufsausbildung oder beim Besuch des Technischen Gymnasiums oder des Berufskollegs weiter an der Schule sein.

Natürlich hat auch bei dieser Abschlussklasse die Corona-Pandemie im Verlauf des Schuljahres ihre Spuren hinterlassen, doch die schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen wurden uneingeschränkt absolviert.

Berufliche Grundqualifikation

In ihnen zeigten die Schüler, dass sie sowohl in den allgemeinbildenden Fächern wie auch in ihrem jeweiligen Profil, Elektro oder Metall, die notwendigen Fähig- und Fertigkeiten besitzen. Neben dem mittleren Bildungsabschluss verfügen die Absolventen über eine berufliche Grundqualifikation in ihrem jeweiligen Berufsfeld (Metall- oder Elektrotechnik), was ihnen bei einer Ausbildung in diesen Bereichen zugute kommt.

Die erfolgreichen Absolventen der Zweijährigen Berufsfachschule (2BFS) im Berufsfeld Elektro sind: Joel Bytomski (Leibenstadt), Brajan Domagala (Amorbach), Danyal Düzgün (Elsenfeld), Janek Rüppel (Leibenstadt), Tobias Schweizer (Walldürn) und Daniel Simerzin (Adelsheim). Die erfolgreichen Absolventen im Bereich Metalltechnik sind: Sabine Aberle (Hardheim), Ben Arnold (Hettingen), Tom Bühl (Trienz), Umut-Azad Erdem (Buchen), Nico Feld (Altheim), Leon Grandverger (Bödigheim), Maximilian Kasper (Höpfingen), Luke Möller (Rinschheim) und Markus Puder (Adelsheim). Si