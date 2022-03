Fachraum eine Investition in die Zukunft

Die Baulandschule hat einen neuen Fachraum für Naturwissenschaften erhalten. Die Stadt investierte dafür rund 220 000 Euro. Mit dem neuen Fachraum wird die Schule zukunftssicher gemacht.

Hettingen. Der alte Fachraum war eigentlich keiner mehr. Er stammte aus der Mitte der 1960-er Jahre, als die Baulandschule errichtet wurde. Nach den Worten von Schulleiter Jochen Köpfle durfte man darin rein rechtlich nicht mehr Physik unterrichten. Deshalb wurde der Raum in den vergangenen Jahren als Klassenzimmer genutzt. Jetzt verfügt die Werkrealschule wieder über einen Fachraum für Naturwissenschaften. Rektor Jochen Köpfle freute sich darüber, dass die Schule damit zukunftsfähig gemacht wurde.

Nach einem Jahr Bauzeit ist aus dem alten Zimmer ein moderner und heller Fachraum entstanden, der hauptsächlich für den Unterricht in den Fächern Biologie, Physik und Chemie in den Klassen fünf bis zehn genutzt wird. „Wir mussten alles komplett abreißen“, erläuterte Beigeordneter Benjamin Laber. Der Boden wurde erneuert, neue Schränke und eine Abzugsanlage eingebaut, neues Mobiliar angeschafft.

Digital vernetzt

Die Einrichtung ist digital miteinander vernetzt. So können zum Beispiel Katharina Balles, Fachschaftsleiterin für Chemie und Physik, und Dagmar Stief, Fachschaftsleiterin für Biologie, den Unterricht zu Hause planen und feststellen, ob alle benötigten Utensilien vorhanden sind. Falls nicht, können sie diese per Mausklick bestellen.

Die Schüler der Klasse 7 erhielten während der offiziellen Übergabe des Raums Chemieunterricht. Vorne, neben der Tafel, steht ein Skelett. Dahinter windet sich von einem Versuchskasten aus die Abzugsanlage zur Decke und in den benachbarten Funktionsraum. Auf den Tischen sind zentral Steckdosenleisten angebracht. Die Schüler finden es gut, dass nun anschauliche Modelle für den Biologieunterricht und eine gute Ausstattung für den Physik- und Chemieunterricht zur Verfügung stehen.

Jochen Köpfle sieht nun seine Schule gut aufgestellt im Wettbewerb um Schüler und Lehrer. Für das kommende Schuljahr lägen bereits Anmeldungen von 23 Fünftklässlern vor. Während die Baulandschule vor sieben Jahren, als Köpfle dort seine Stelle antrat, noch über 120 Schüler und 13 Lehrer verfügte und der Bestand der Schule nicht sicher schien, ist die Anzahl der Schüler inzwischen auf rund 190 gewachsen, die von 23 Lehrkräften unterrichtet werden.

In den vergangenen Monaten hat die Schule außerdem ein neues, größeres Lehrerzimmer erhalten. Benjamin Laber stellte in Aussicht, dass der Beton des Schulgebäudes im kommenden Jahr saniert werden soll. Außerdem werde man sich mit der Parkplatzsituation beschäftigen.

„Jetzt ist an der Baulandschule wieder ein zeitgemäßer Unterricht möglich“, freute sich Köpfle über den neuen Fachraum. „Ich bin froh, dass wir die Baulandschule weiterentwickeln.“ Die Standortsicherung der Schule sei damit gelungen. Laber betonte, dass der Stadt alle Schulen wichtig seien. „Die Stadt muss die Voraussetzungen für deren Erhalt schaffen“, sagte er. „Wir vermitteln damit die Botschaft: Hier geht es weiter!“

Der Beigeordnete lobte die Arbeit von Schulleiter Köpfle: „Da ist jemand, der packt das an.“ Außerdem zollte er seinen Mitarbeiterinnen Anerkennung, vor allem Uta Kratochwil vom Bauamt und Fachdienstleiterin Anne Rottermann. Köpfle gab das erhaltene Lob wiederum an sein Lehrerkollegium weiter.

Bei der Baulandschule Hettingen handelt es sich um eine Grund- und Werkrealschule. Ihr Einzugsbereich besteht vor allem aus den Stadtteilen Hettingen, Götzingen, Rinschheim und Eberstadt. Aber auch Kinder aus Ravenstein, Rosenberg, Großeicholzheim, Schlossau, Mudau, Limbach, Höpfingen, Waldstetten, Osterburken, Adelsheim, Altheim, Hardheim und Walldürn gehen in Hettingen zur Schule, wie auf der Internetseite der Schule zu lesen ist.

Die Schüler besuchen die Baulandschule bis zur Klasse 9. Ihren Realschulabschluss können sie zum Beispiel an der Helene-Weber-Schule oder an der Zentralgewerbeschule in Buchen erwerben.

Die Schule hat Bildungspartnerschaften mit den Firmen Procter und Gamble, Hieke Sonderwerkzeuge abgeschlossen.