Fachhochschulreife erfolgreich erlangt

Buchen. 34 Schüler freuen sich nicht nur über gute Leistungen, sondern vor allem auch über den bestandenen Abschluss: Am Berufskolleg II der Helene-Weber-Schule (HWS) neigt sich ein erfolgreiches Schuljahr dem Ende entgegen. Trotz pandemiebedingter Schulschließungen verwirklichten die zwei Berufskolleg-Klassen ihren Traum und erlangten die Fachhochschulreife.

In seiner Ansprache an die Klassen betonte Schulleiter Christof Kieser, dass diese Erfolge nicht wegen, sondern trotz der Pandemie erreicht worden wären. So seien die Prüfungen keinesfalls „geschenkt“ gewesen, wie manch ein Kritiker vorab gemunkelt hatte. Stattdessen sei der Erfolg der Flexibilität und des Engagements der Schüler und Lehrer zuzuschreiben. Dieser Meinung schlossen sich die frischgebackenen Absolventen einvernehmlich während der Feier im Schulhof der HWS an.

In der Klasse 2BK2P1 unter Leitung von Studienrätin Sue Schwarz und technischer Oberlehrerin Monika Kremser haben folgende Schüler bestanden: Marcelino Cavallo (Miltenberg), Daniel Eichholz (Gerichtstetten), Janik Farrenkopf (Buchen), Alina Frieß (Laudenbach), Julia Galm (Waldauerbach), Nadine Galm (Gerichtstetten), Nicole Gärtner (Hardheim), Tim Graner (Hettingenbeuern), Lisa-Marie Grimm (Neckarelz), Nicola Hefner (Bürgstadt), Arian Kaiser (Buchen), Lea Markgraf (Großheubach), Rosalie Münkel (Buchen), Xenia Schwab (Buchen). Der Klassendurchschnitt lag bei 2,6. Einen Preis für einen Notendurchschnitt von 1,7 erhielt Lisa-Marie Grimm. Ein Lob für 2,0 erhielt Julia Galm.

In der Klasse 2BK2P2 unter Leitung von Studienrätin Dr. Julia Bödigheimer und Studienrat Agustín Ríos haben folgende Schüler bestanden: Zilan Cakir (Osterburken), Madeline Dank (Fahrenbach), Emre Erdem (Buchen), Vivien Frosch (Mosbach), Jasmine Graßinger (Altheim), Emmely Heininger (Sulzbach), Rosalie Hitzfeld (Hornbach), Julia Hoffmann (Mudau), Karolina Link (Beuchen), Elina Müller (Billigheim), Saskia Partscht (Mudau), Oliver Popp (Großeicholzheim), Janine Stockburger (Eberbach), Simon Tarrey (Merchingen), Vanessa Utz (Großeicholzheim), Jessica Wanner (Großeicholzheim), Selina Weigl (Kleinheubach), Paul Wendel (Scheringen), Janick Wiegandt (Dallau), Nina Wörner (Reichartshausen). Der Klassendurchschnitt lag bei 2,5. Ein Lob für 2,0 erhielt Vanessa Utz.

