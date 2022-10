Expertengespräche über Eingabesysteme

Buchen. Einen ganzen Tag lang ging es beim Buchener Unternehmen „Hoffmann + Krippner“ um die neuesten Entwicklungen im Bereich Eingabesysteme. Der erste „H+K Zukunftstalk“ entpuppte sich dabei als voller Erfolg: Mit begeisterten Gästen und Kunden, anregenden Diskussionen und spannenden Vorträgen renommierter Sprecher, die einen inspirierenden Blick in innovative Zukunftstechnologien präsentierten. Frank Wahlandt, CSO und Head of Sales, führte durch das Programm. Dr. Matthias Peissner (Fraunhofer Institut IAO) referierte über die „Zukunft/Vision des Eingabesystems“, Geschäftsführer Ralf Krippner präsentierte „Smarte IoT-Lösungen, nachhaltig erfolgreich“ und Dr. Matthias Schiller von der „Flabeg Automotive Glass Group“ stellte „3D-gebogenes Glas für das HMI der Zukunft“ vor. Im Foyer hatte das Organisationsteam eine Hausmesse mit Produktneuheiten aufgebaut. Bei einer Podiumsdiskussion tauschten sich die Teilnehmer darüber aus, ob das Eingabesystem der Zukunft mehr können werde als nur die Eingabe an sich, und ob eine richtungsweisende Technologie in den nächsten fünf Jahre die Branche entscheidend prägen und voranbringen werde.

Am Schluss wies Frank Wahlandt auf das Firmenjubiläum von „Hoffmann + Krippner“ hin. Das Unternehmen wird im nächsten Jahr 50 Jahre alt. pm