Experten stellen den Standort Buchen vor

Buchen. Werdende Eltern möchten für den großen Tag der Geburt gut vorbereitet sein. Um die Aufregung etwas abzulegen, hilft es, zu wissen, was sie im Kreißsaal erwartet. Daher informieren die Neckar-Odenwald-Kliniken am Dienstag, 24. August, um 18 Uhr in einem virtuellen Vortrag über die Geburtsmöglichkeiten am Standort Buchen.

Freude statt Bedenken

Die Geburt soll für Mutter und Kind ein schönes Erlebnis werden. Wie das am besten gelingt, entscheiden die Hebammen und Ärzte mit den Müttern gemeinsam. Besonders entspannt geht das, wenn die Abläufe und Möglichkeiten im Krankenhaus bekannt sind.

Daher stellen Dr. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und Hebamme Ramona Throm die Geburtshilfe in einem Online-Vortrag vor. In der 60-minütigen Veranstaltung kommen Themen rund um die Schwangerschaft, die Vorbereitung auf eine bevorstehende Geburt und die Betreuung nach der Entbindung zur Sprache. Unter anderem werden Fragen zur Anwendung von Homöopathie, Akupunktur und Aromatherapie, zur rückenmarksnahen Schmerztherapie sowie zur Geburt bei Beckenendlage oder der entspannenden Geburt in der Gebärwanne beantwortet. Wer an den Informationsveranstaltungen teilnehmen möchte, benötigt einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone, das über einen Lautsprecher verfügt und mit dem Internet verbunden ist.