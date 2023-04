EVG-Streik: Gähnende Leere am Bahnhof

Buchen. Gähnende Leere herrschte am Freitagvormittag am Buchener Bahnhof und auch am Busbahnhof. Der Grund: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Mit ihrem zweiten Warnstreik innerhalb von vier Wochen will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Situation sollte sich im Laufe des Tages wieder entspannen. Der Nahverkehr ist ab 11 Uhr wieder angefahren, auch in Buchen. Der Fernverkehr war bis 13 Uhr eingestellt. Den ganzen Freitag musste man allerdings mit Beeinträchtigungen rechnen. mg/Bild: Maren Gress

