Eurofighter sorgten für lauten Knall

Odenwald-Tauber. Ein lauter Knall hat am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr viele Menschen in der Region erschreckt oder aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache dafür waren offenbar zwei Kampfjets beim Eintritt in die Überschall-Geschwindigkeit.

Laut einem Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr waren die beiden Eurofighter in Richtung einer Zivilmaschine unterwegs gewesen, zu der der Funkkontakt in der Luft nicht mehr hergestellt werden konnte. Da der Zeitfaktor in solchen Situationen eine wesentliche Rolle spielt, kann es hier auch zu Überschallflügen kommen.

Die Überschall-Geschwindigkeit sei der Grund für den lauten Knall sowie die spürbare Druckwelle gewesen. Die Flugsicherung der Bundeswehr teilte weiterhin mit, dass etwa ein- bis zweimal pro Monat derartige Einsätze durchgeführt würden. Doch ein abgerissener Funkkontakt sei in den meisten Fällen auf Benutzerfehler zurückzuführen. Am Montagmorgen konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Das Zivilflugzeug stellte keine Gefahr dar, wie das Luftfahrtamt mitteilte. red