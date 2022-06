Es geht um den Titel

Buchen. Die 46. Buchener Stadtmeisterschaft wird nach zweijähriger coronabedingter Pause in diesem Jahr von Freitag, 8. Juli bis Sonntag, 10. Juli auf dem Sportgelände in Buchen vom TTSC Buchen ausgetragen.

Der TTSC feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und ein Höhepunkt hierbei ist die Ausrichtung der Stadtmeisterschaft. Der Verein wurde 1972 gegründet, seit 1982 nimmt er offiziell am Spielbetrieb des Badischen Fußballverbandes teil. Bürgermeister Roland Burger begrüßte zur Auslosung und zeigte sich erfreut, dass in diesem Jahr die Tradition der Stadtmeisterschaft in Buchen wieder fortgesetzt werden kann. Die Ausrichtung durch den TTSC sei eine Premiere und somit etwas Besonderes in der Geschichte der Stadtmeisterschaft. Die Historie der Stadtmeisterschaft beleuchtete dann der Initiator Josef Frank, der an die Gründung der neuen Stadt und das Zusammenwachsen erinnerte. Als ehemaliger TSV-Vorsitzender sei ihm der Sport immer besonders am Herzen gelegen. Der Sport sei nach wie vor gut für Zusammenhalt, nach dem Motto „Sport verbindet“. Um die begehrte Trophäe kämpfen die acht Buchener Vereine TTSC Buchen, FC Bödigheim, TSV Buchen, SPG Eberstadt/Götzingen, Spvgg. Hainstadt, SV Hettigenbeuern, FC Hettingen und SV Waldhausen.

Die Auslosung für das einst von Altbürgermeister Josef Frank ins Leben gerufene Fußballturnier der Stadt Buchen fand in dieser Woche im Alten Rathaus in Buchen statt.

Unter Beisein von Bürgermeister Roland Burger und Ehrenbürger Josef Frank sowie einer Abordnung des TTSC als Ausrichter und den Vertretern der beteiligten Vereine wurde die Auslosung der Gruppen zur Stadtmeisterschaft 2022 vorgenommen.

Als „Glücksfee“ zog Altbürgermeister Josef Frank folgende Gruppenteilnehmer für die Stadtmeisterschaft:

Gruppe A: TTSC Buchen, TSV Buchen, FC Viktoria Hettingen und SpVgg Hainstadt

Gruppe B: SpG Götzingen/Eberstadt, FC Bödigheim, SV Hettigenbeuern und SV Waldhausen.

Die acht Spielpaarungen der Vorrunde sind entsprechend der gezogenen Nummerierung gesetzt. Der genaue Spielplan wird vom TTSC noch bekannt gegeben. Die Verantwortlichen des TTSC rund um Hikmet Öztürk freuen sich auf das Turnier und faire, schöne Spiele. „Natürlich würden wir zu unserem Jubiläum auch gerne den Pokal gewinnen“, stellten sie mit einem Augenzwinkern fest.

Sie hoffen auf viele Gäste, wenn die Stadtmeisterschaft mit einem Jubiläumsfest steigt, es gibt ein Openair mit Liveband und Köstlichkeiten der türkischen Küche warten ebenfalls auf die Besucher, hieß es bei der Auslosung.