Erwin Pfeil Ehrenmitglied

Bödigheim. Der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Buchen-Bödigheim, hat am Dienstag seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Nach der Begrüßung zeigte Vorsitzender Friedrich Reichert in seinem Jahresrückblick die durch Corona eingeschränkten Vereinsaktivitäten auf, darunter eine Schutzhunde- und eine Rettungshundeprüfung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verein ist in der glücklichen Lage, unter der Leitung von Werner Geier mehrere vom VDH lizenzierte Ausbilder in der Hundeausbildung stellen zu können.

Der Jahresrückblick wurde durch die Tätigkeitsberichte der übrigen Vorstandsmitglieder beziehungsweise Fachwarte abgerundet.

Nachdem Doris Korger Hölzlein und Regine Birk der Schatzmeisterin Daniela Pfeil eine einwandfreie Kassen- beziehungsweise Buchführung bescheinigt hatten, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anlage modernisiert

Hierbei wurde festgestellt, dass der Verein auf einer soliden finanziellen Basis steht und gut für die Zukunft gerüstet ist. Dies ist insbesondere deshalb bemerkenswert, da durch den Neubau des Vereinsheims sowie die permanente Modernisierung der Platzanlage nebst Parkplätzen und Flutlichtanlage erhebliche finanzielle Mittel aufgewendet wurden. Nach der Wahl der Kassenprüfer wurden die anstehenden Termine bekannt gegeben.

In Anerkennung seiner besonderen Verdienste und dem unermüdlichen Einsatz für den Schäferhundeverein Buchen-Bödigheim wurde Erwin Pfeil (Sindolsheim) zum Ehrenmitglied ernannt. Friedrich Reichert wünschte in seinem Schlusswort allen Mitgliedern alles Gute, verbunden mit viel Freude und Erfolg mit den jeweiligen Vierbeinern. Sein Dank richtete sich an alle, die den Verein unterstützt haben.