Ein ausführlicher Rückblick auf das Jahr 2022 in Wort und Bild, die Bekanntgabe laufender Aktionen, ein Ausblick auf anstehende und geplante Maßnahmen in 2023 sowie Verabschiedungen bildeten den Schwerpunkt der ersten Sitzung des Ortschaftsrats in Waldhausen.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Verabschiedung des letzten Protokolls gab Ortsvorsteher Alexander Leix

...