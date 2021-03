Buchen. Nachdem in den vergangenen zwei Wochen bereits Lehrer und Mitarbeiter der Schulen in den „Genuss“ der kostenfreien Corona-Schnelltests des DRK-Kreisverbandes Buchen gekommen sind, wurden an diesem Freitag auch erstmals Schüler getestet.

Weitere Schulen folgen

AdUnit urban-intext1

Das Burghardt-Gymnasium in Buchen machte den Auftakt. In der kommenden Woche sollen weitere Schulen im Stadtgebiet, unter anderem die Baulandschule in Hettingen, folgen.

„Erst etwas zögerlich“

„Die Fünftklässler waren noch etwas zögerlich“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Achim Wawatschek, der die Organisation der Testung übernahm.

165 Tests führte das vierköpfige Team, welches aus einer Mitarbeiterin des DRK und drei Müttern von BGB-Schülern bestand, durch.

AdUnit urban-intext2

Am kommenden Mittwoch rechnet die Schulleitung des Burghardt-Gymnasiums mit einer höheren Zahl von Tests.