Erster Schalensessel fand rasch viele Liebhaber

Von Buchen in die Welt und wieder zurück: Obgleich er beruflich und privat fast auf dem ganzen Erdball unterwegs war und nach wie vor internationale Freundschaften pflegt, sah und sieht Walter Jaegle seine Heimat seit jeher in Buchen, wo er seit 2012 wieder seinen Hauptwohnsitz unterhält. Am Donnerstag feierte der weithin geachtete und geschätzte „Buchener, der nie ein Schwabe werden wollte“

...