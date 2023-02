Erster Preis bei „Jugend musiziert“

Buchen. Der 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wurde am Wochenende in Heidelberg ausgetragen. Mit dabei war auch Monja Peschke aus Buchen in der Solowertung im Fach Harfe (Altersklasse III).

Mit ihrem abwechslungsreichen Programm, vorgetragen auf ihrer Hakenharfe, überzeugte sie die Jury und wurde wieder mit einem ersten Preis ausgezeichnet.

© Peschke

Mit der erreichten Punktzahl sicherte sich die Schülerin von Maren Ferber (Musikschule conTakt, Bad Rappenau) einen Platz zur Teilnahme am Landeswettbewerb, der Ende März in Künzelsau stattfinden wird. Bild: Peschke