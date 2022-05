Erste Gewerke vergeben

Buchen. Die Sanierung der Sport- und Spielhalle in Buchen soll Mitte Juni beginnen. Dafür vergab der Gemeinderat am Montag folgende Gewerke: „Wärmeversorgung“: 306 125 Euro; „Lufttechnische Anlagen“: 317 516 Euro; „Wasser- und Abwasseranlagen 230 861 Euro; „Abbrucharbeiten“: 181 951 Euro; „Gebäudeautomation“: 115 492 Euro; „Gerüstbau“: 230 457 Euro und „Brandmeldeanlage“: 81 684 Euro. Zudem wurde der Bürgermeister ermächtigt, „Elektroarbeiten, Stark- und Schwachstrom“ zu vergeben. Zu diesem Gewerk ging bisher kein Angebot ein. Die Gesamtkosten der Sanierung sind mit gut drei Millionen Euro veranschlagt. Detailliert werden wir in unserer Freitags-Ausgabe über das Projekt berichten. mf

