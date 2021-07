Erstaunliches vor den Ferien präsentiert

Buchen. Da staunte der Informatiklehrer des Informationstechnischen Gymnasiums der Zentralgewerbeschule Buchen nicht schlecht: Entgegen aller Erwartungen war das Informatik-Projekt im Fach „Angewandte Informationstechnik“ geglückt.

Die „Message“ des Lehrers am Schuljahresanfang: „Jeder von euch macht ein eigenes Projekt.“ Kurz vor Weihnachten kam dann Corona, und viele Wochen Fernunterricht. Und jetzt, kurz vor den Sommerferien, diese freudige Überraschung: Lauter originelle IT-Lösungen der Schüler, darunter ein „Pip-Boy“ am Arm des Schülers Jan Kübast. Inspiriert wurde sein Projekt von der Videospiel-Reihe „Fallout“, in der man in einem radioaktiv verseuchten Ödland nach einem Atomkrieg überleben muss. Der sogenannte „Pip-Boy“ ist eine Art tragbarer Computer, mit dem man die Gesundheit seines Charakters, die Gefährdung durch die radioaktiv verseuchte Umgebung und andere Parameter einer menschenfeindlichen Umgebung ermitteln kann.

Und es war nicht das einzige erstaunliche Projekt, das in der Zeit der Schulschließung entstand. Ein anderer Schüler programmierte das alt bekannte „Pong“-Spiel nach. Weitere umgesetzte Ideen huschten über die LCD-Bildschirme der anderen Schüler. Inspiriert aus den Anfängen ihrer Spielzeit am Computer. Trotz Corona, oder vielleicht gerade deswegen, waren die Ergebnisse alle erstaunlich. re