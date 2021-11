Ermutigt: Wieder Aktion „Mein Schuh tut gut“

Buchen. Ermutigt von dem großen Erfolg der Aktion „Mein Schuh tut gut“ in den vergangenen Jahren, bei denen die Kolpingsfamilie Buchen jährlich fast 1000 Paar gebrauchte Schuhe sammelte, führt die Kolpingsfamilie auch dieses Jahr wieder die Schuhaktion durch.

So wird auch dieses Jahr Jedermann die Möglichkeit geboten, vom 3. bis 5. Dezember – jeweils von 9 bis 17 Uhr – nicht mehr getragene, aber dennoch funktionsfähige Schuhe aller Art abzugeben. Sammelort ist auch in diesem Jahr die Garage am Kolpingheim, Am Himmelreich 31, in Buchen.

Nicht in die Mülltonne

Denn: Schuhe, die nicht kaputt sind, gehören auf keinen Fall in die Mülltonne. Hinter der Sammelaktion verbirgt sich die Kolping Recycling GmbH, die gemäß dem Grundsatz „Fair-kompetent-sozial“ mit dem Kolpingwerk Deutschland zusammenarbeitet. Nach der Einsammlung kommen die Schuhe in ein Sortierwerk, wo über die weitere Zukunft entschieden wird.

Für soziale Zwecke

Ein Großteil der Schuhe kann weitergetragen und in Schwellen- und Entwicklungsländer verteilt werden. Die Erlöse aus dem Recycling von Schuhen und Textilien fließen über das Deutsche Kolpingwerk sozialen Zwecken in aller Welt zu.

So konnten bei der fünften Auflage der Sammelaktion im vergangenen Jahr bundesweit 189 502 Paar Schuhe gesammelt und daraus 24 559 Euro erlöst werden.