Erlös wird wichtigen Beitrag leisten

Buchen. Man schreibt den 23. September 2022 war ein wichtiges Datum, nicht nur für das Schulzentrum Buchen, sondern auch für die Region Awasa. Die langjährige Verbundenheit der Buchener Schulen mit Menschen in Awasa hatte durch die Corona-Pandemie nicht aufgehört.

Nachdem zuletzt im Oktober 2019 eine Spendenaktion stattgefunden hatte, war es nun zu Beginn dieses Schuljahres wieder soweit: im Schulzentrum war an jenem Tag der Stundenplan unwichtig und nach alter Tradition wurde gewandert. Der ehemaliger Vorsitzender des Vereins „Aktion hungernde Kinder in Awasa”, Norbert Linsler, hatte zu Beginn der Spendenaktion alle Beteiligten für die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Aktion sensibilisiert. Er freue sich sehr, so Norbert Linsler, dass diese Aktion nun wieder stattfinden könne.

In seiner Ansprache informierte Linsler über die Situation in Äthiopien, der Region Awasa und im speziellen auch über die Lage an der Frauenfachschule in Awasa, welche durch den Verein „Aktion hungernde Kinder in Awasa” im Jahre 1994/95 gegründet wurde. Im Frühjahr 2021 wurden weite Teile in Äthiopien von riesigen Heuschreckenschwärmen heimgesucht. Felder wurden kahlgefressen, was die Hungersnot zusätzlich verstärkte. Zunehmende Trockenheiten durch den Ausfall von Regen verschlimmerte die Situation großflächig. Drei Viertel der Tiere von Bauernfamilien verendeten als Folge der Dürre. Der akute Mangel an Nahrung, die nachlassende Wirtschaft während der Corona-Pandemie, Dürrezeiten, und einige andere Faktoren führten zu einer ungemeinen Verteuerung: beispielsweise sind Lebensmittelpreise um ca. 40 Prozent angestiegen.

Aber es gab auch Positives zu berichten, unter anderem von der 1994 in Awasa gegründeten Frauenfachschule. Schwester Dolores ist dort Schulleiterin; sie schreibt in einem Bericht: „Trotz vieler Herausforderungen war das Schuljahr 2021/2022 ein großartiges Jahr für unser College. Die Zahl der in diesem Jahr ausgebildeten Studenten betrug 400.” Seit Gründung der Schule werden dort Mädchen und Frauen in den Fächern Buchhaltung, Hotelmanagement, Nähen und Schneidern, Sticken, Modedesign, Kochen und Backen und im Umgang mit dem Computer unterrichtet. Ihnen allen kommt der Erlös aus den vielen Aktionen am Schulzentrum nun zugute.

Feierstimmung

Nach ihren Wanderungen trafen die Schüler wieder am Schulzentrum ein. Während des Vormittages hatten die Abschlussschüler beider Schularten den Schulhof in ein Festareal verwandelt. Vorzufinden waren zum Beispiel verschiedene Verkaufsstände, bei denen es Essen und Softgetränke zu kaufen gab. Ein DJ-Team sorgte mit Musik für gute Stimmung im Schulhof. In ausgelassener Feierstimmung fand nun an diesem Freitag eine gelungene Spendenaktion des Schulzentrums ihr Ende.

Dank der bestehenden guten Beziehungen von Norbert Linsler zu den Verantwortlichen in Awasa, wird der Gesamterlös dieser Aktion auch dieses Mal wieder einen sehr wichtigen Beitrag zur Hilfe vor Ort leisten. schz