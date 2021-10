Erlebnistage im Wald

Buchen. Die Kolpingsfamilie heißt zu zwei Waldpädagogik-Erlebnistagen mit Waldführerin Katja Mathes willkommen. Am Sonntag, 24. Oktober, findet für alle Interessierten ein „Familien-Waldtag“ unter dem Thema: Herbstfest – wie sich der Wald auf den Winter vorbereitet statt. Hierbei werden die Teilnehmer nach besonderen Waldbewohnern Ausschau halten, fantastische Lebewesen entdecken und vielleicht zauberhaften Waldbewohnern begegnen, um gemeinsam mit dem Wald ein großes Herbstfest zu feiern. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Familien begrenzt.

Am Sonntag, 7. November, findet ein Waldtag für Erwachsene zum Thema: „Den Wald mit allen Sinnen entdecken“ statt. „Wie fühlt sich der Wald an? Wie schmeckt und riecht er? Was erzählen uns der Wald und seine Bewohner, wenn wir Ihnen genau zuhören?“ – Anhand dieser Fragen kann der Wald mit allen Sinnen erlebt und neue Naturerfahrungen gemacht werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Erwachsene begrenzt. Treffpunkt ist für beide Veranstaltungen jeweils um 14 Uhr am Sportplatz in Laudenberg, die Dauer beträgt für beide Veranstaltungen jeweils etwa drei bis 3,5 Stunden. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung jeweils entfallen.