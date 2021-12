Erinnerungen an einen verlassen Weiler

Die neue Ausgabe der Zeitschrift „Wartturm“ des Bezirksmuseums Buchen ist erschienen. Das Hauptthema der Zeitschrift ist die Wüstung Ferdinandsdorf.

Buchen. Die Wüstung Ferdinandsdorf ist das große Thema der Ausgabe 4/2021 des „Wartturms“, der Zeitschrift des Bezirksmuseums Buchen. Der abgegangene Doppelweiler lag an der Nordseite des Reisenbachtales unterhalb des Reisenbacher Grundes (Unterferdinandsdorf) beziehungsweise auf der Odenwaldhochfläche beim heutigen Jagdhaus Max-Wilhelms-Höhe (Oberferdinandsorf).

Der „Wartturm“ 4/2021 widmet sich in zwei großen Aufsätzen der Wüstung Ferdinandsdorf. © Bezirksmuseum

Der Buchener Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler geht im einleitenden Aufsatz der historischen Entwicklung der beiden Siedlungen nach, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts von der Zwingenberger Standesherrschaft, den Grafen von Wiser, initiiert wurden, später dann auf kurpfälzisches Gebiet ausgriffen und schließlich nach dem Ende des Alten Reiches badisch und leiningisch wurden.

Gründe waren vielfältig

Aufgrund der Akten arbeitet Kohler heraus, warum die beiden auf Rodungsflächen liegenden Weiler letztendlich nach 150 Jahren ihres Bestehens um 1850 aufgegeben wurden. Die Gründe waren vielfältig: Neben dem rauen Klima mit vereinzelten negativen Umwelteinflüssen (wie dem „Jahr ohne Sommer“ 1816 nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora), dem Wassermangel und den geringen landwirtschaftlichen Flächen waren es vor allem die unklaren Herrschaftsverhältnisse und letztlich das mangelnde Interesse der Standesherrschaften an den beiden Weilern.

Um 1850 finanzierte das Großherzogtum Baden die Auswanderung eines Teils der Ferdinandsdörfer Bevölkerung nach Amerika; die anderen Bewohner wurden auf nahegelegene Dörfer verteilt. Ferdinandsdorf zerfiel; vom oberen Weiler hat sich kaum etwas erhalten, die Ruinen und im Wald liegenden Reste von Unterferdinandsdorf lassen sich immer noch vom Reisenbacher Grund aus erwandern.

Der Dokumentation dieses Bestandes an Mauern, Wegen, Hausresten widmet sich der zweite Aufsatz von Siegfried Schenk. Dieser hatte als Professor an der Hochschule für Technik in Stuttgart zwei Bachelorarbeiten zur archäologisch-topographischen Aufnahme der Wüstung Unterferdinandsdorf vergeben.

Detailgenaue Karte

Das Ergebnis dieser Arbeiten, die zwischen 2011 und 2015 mit neuesten Techniken der Vermessung entstanden, ist eine detailgenaue Karte im Maßstab 1:1000 sowie Aufnahmen der Häuserreste im Maßstab 1:100. Den abgedruckten Karten sind auch fotografische Impressionen beigefügt, die den Wanderer auf die erhaltenen Mauern der Siedlung aufmerksam machen.

Neben diesen beiden großen Arbeiten runden kleinere Artikel über die Auszeichnung von Dr. Isabell Arnstein mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg, die Generalversammlung des Vereins Bezirksmuseum und eine Schenkung für die Regionalgeschichtliche Bibliothek „Zwischen Neckar und Main“ (Jürgen Strein) sowie die Würdigung des Ehrenvorsitzenden des Museumsvereins Hans-Theodor Vleugels zum 90. Geburtstag (Ingrid Eirich-Schaab) ab.

