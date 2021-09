Ergebnisse werden überreicht

Buchen. Nachdem im Juni der Startschuss für das Projekt „KonTour – Kinderrechte on Tour“ in Buchen gefallen war, wurde die im Rathaussaal aufgestellte Litfaßsäule des Kinderschutzbundes mit Arbeiten rund um das Thema Kinderrechte bestückt. Viele Kindergärten nahmen an dem Projekt teil, dichteten Lieder, spielten Theaterstücke und schmückten die Litfaßsäule mit ihren Kunstwerken. Nun geht dieses Projekt am Mittwoch, 22. September, mit einer kleinen Veranstaltung zu Ende. Von 9 bis etwa 12 Uhr wird ein Infostand auf dem Buchener Rathausvorplatz noch einmal alle interessierten Bürger über die Kinderrechte informieren. Um 11 Uhr werden die Verantwortlichen des Projektes Bürgermeister Roland Burger die erarbeiteten Ergebnisse des Projektes überreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem gibt es anlässlich des Weltkindertages etwas Besonderes für die Kinder: Vom Landesverband Kinderschutzbund Baden-Württemberg wurden 200 Spielesets bereitgestellt, gemäß dem Kinderrecht: Jedes Kind hat ein Recht auf Spiel: Das Geschenkset besteht aus einem Ball, einem Brief an die Kinder mit Spielanleitungen für Ballspiele und einem Faltwürfel aus Papier. Der Papierbogen ist mit zwei unterschiedlichen Spielanleitungen bedruckt, so dass er sowohl für die Großen als auch für die Kleinen nutzbar ist.

Recht auf Spielen im Vordergrund

Mit der Kampagne solle das Recht auf Spielen in den Vordergrund gestellt werden, führt die Leiterin der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes im Neckar-Odenwald-Kreis, Anette Weigler, aus und wünscht sich, dass die Kinder über den Ball trotz Corona wieder spielerisch in Kontakt zueinanderkommen, Bewegung und Spaß haben und ihre Angst vor Begegnungen ablegen.

Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kleinsten hält das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in seinem gemeinsamen Bericht mit dem Bundesministerium für Gesundheit fest, dass Kinder zwar selten von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind, aber gleichzeitig besonders stark unter den pandemiebedingten Einschränkungen leiden. Zu den negativen Auswirkungen zählen Beschränkungen ihrer sozialen Kontakte, ein höheres Risiko häuslicher Gewalt, mangelnde Bewegung, Übergewicht, Essstörungen, überhöhte Mediennutzung sowie die Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Dies alles ist für uns ein Grund, anlässlich des Weltkindertages mit einer ganz besonderen Aktion auf unsere Kinder zuzugehen und um uns bei ihnen für ihr Durchhaltevermögen zu bedanken“, erklärt Anette Weigler. „Wir möchten den Ball wieder ins Rollen bringen. Deshalb beteiligen wir uns sehr gern an der landesweiten Geschenkset-Aktion unseres Landesverbandes“.