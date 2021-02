Buchen. Im Umgang mit der Corona-Pandemie und der schrittweisen Öffnung wird auf zweierlei gesetzt: Impfungen und Testungen. Auf die Impfungen haben die Kommunen bis dato keinen Einfluss; auf die Testungen nach dem Beschluss der Landesregierung Mitte der Woche aber sehr wohl. Bürgermeister Roland Burger hatte über den Vorstand des Städtetags vorab gefordert, dass vor dem Hintergrund der Schul- und Kindergartenöffnungen Gruppentestungen durch Kommunen Eingang in die Teststrategie des Landes finden. Mit Erfolg: In Buchen wird der DRK-Kreisverband weitere temporäre Testangebote im Auftrag der Stadt Buchen anbieten.

Auch für Schüler

Was heißt das konkret? Geschulte Mitarbeiter des DRK werden ab dem 1. März zweimal wöchentlich zu fest vereinbarten Terminen für Schulen und Kindergärten Schnelltests für Lehrkräfte, Erzieherinnen, Tagesmütter, FSJler, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister, Schulsozialarbeiter oder Personal in der Schülerbetreuung durchführen. Auch Schüler in der Notbetreuung oder im Präsenzunterricht können, falls es der Schulleitung geboten erscheint, getestet werden. Damit wird das in diesem Zusammenhang bestehende Testangebot der Hausärzte, Corona-Schwerpunktpraxen und Apotheken sinnvoll ergänzt.

Nicht nur Bürgermeister Roland Burger, der federführend war bei der Organisation, hofft darauf, dass das regelmäßige und erweiterte Testangebot zu einem Mehr an Sicherheit für die Kindergärten und Schulen führt. Auch Professor Mielke vom RKI hat die Wichtigkeit eines umfassenden Testkonzeptes beim sogenannten Testgipfel der kommunalen Landesverbände mit dem Ministerpräsidenten bestätigt. Die Testungen an den Schulen und Kindergärten sind natürlich freiwillig. Aber nur eine nahezu vollständige Testung des Personals zweimal in der Woche ermöglicht es, eine Infektionskette frühzeitig zu erkennen und damit wirkungsvoll zu unterbrechen.

Burger freut sich über die geglückte Einbindung des DRK: „Unser Testangebot vor Ort ist niederschwellig und damit besonders komfortabel. Als Kommune können wir in enger Zusammenarbeit mit dem DRK so unseren Beitrag dazu leisten, dass die so wichtigen Öffnungen unserer Schulen und Kindergärten in Buchen so sicher wie möglich gestaltet werden können.“

Schon seit November bietet das Deutsche Rote Kreuz in Buchen Corona-Antigen Schnelltests an. Anfangs waren diese exklusiv für Firmen bestimmt, die bei Verdachtsfällen sowie Reise- oder Montagerückkehrern ihren Mitarbeitern Sicherheit bieten wollten.

Einige Fälle entdeckt

Über 50 Firmen im Altkreis Buchen vertrauen entweder bei Einzel- oder Massentestungen auf diese Option. Sogar die Einreise in die USA wurde so für einen Geschäftsmann möglich gemacht. Einige „positive“ Ergebnisse wurden festgestellt. Somit konnte eine Weiterverbreitung des Virus in den Firmen glücklicherweise verhindert werden.

Aufgrund des großen Bedarfs der Bevölkerung und der angepassten nationalen Teststrategie werden die Schnelltests inzwischen auch für Privatpersonen angeboten. Auf über 5000 Tests komme man in den vergangenen vier Monaten, so Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath.

Teststraße im Freien

Die Tests finden entweder direkt in den jeweiligen Unternehmen oder beim DRK in Buchen statt. Hier wurde eine Teststraße im Freien eingerichtet, die größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten bietet. Das fachkundige Personal führt die Tests durch ein Fenster durch und nach 15 Minuten wird das Ergebnis noch vor Ort oder auf Wunsch per SMS mitgeteilt. Die Testabläufe werden regelmäßig durch eine Ärztin kontrolliert.

Lediglich 25 Euro kostet die Testung. Wird eine Bescheinigung benötigt, so wird ein preislicher Aufschlag erhoben. Ein Termin kann unkompliziert im Internet vereinbart werden. Über den Städtetag Baden-Württemberg wurde letztendlich auch die Abrechnungsmöglichkeit der Tests über kommunale Testangebote in der Landesregierung erwirkt. Somit kann das DRK nun auch Lehrer, Erzieher und schulisches Personal testen und abrechnen. Hierfür können über die Einrichtungsträger mobile Teams, die direkt in den Schulen und Kitas testen, angefordert werden.