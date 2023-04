Erfolgreich an Brotprüfung teilgenommen

Buchen. Die örtlichen Bäcker produzieren sehr gute Qualität mit sehr guten Zutaten. Das bewies erneut die Brotprüfung der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald, bei der sehr viele Goldmedaillen vergeben wurden. Die Feierstunde fand in der Buchener Hauptstelle der Sparkasse statt.

Vorstandsvertreter Ralph Müller lobte im Namen der Sparkasse die Arbeit der Bäcker und des Handwerks, das noch immer über goldenen Boden verfüge. Erst recht, wenn man Freude an seiner Arbeit hat, könne man Großes bewerkstelligen. Dennoch sei es nicht immer leicht, als Selbstständiger zu arbeiten: Inflation und Fachkräftemangel würden auch die Bäcker vor manches Problem stellen. Man müsse an die Kunden denken und darüber nachdenken, welcher Preis ihnen zugemutet werden könne und trotzdem kostendeckend für einen selbst sei.

Innungsobermeister Peter Schlär (Bäckerinnung Neckar-Odenwald) dankte allen Bäckern und den lokalen Geldinstituten für die gute Zusammenarbeit. Er erklärte aber auch, dass den Bäckereien der Fachkräftemangel zu schaffen mache. Dennoch sei man gerade als Innung „gemeinsam stark“ und stehe zu bester Handwerksqualität. Gerne stelle man diese Qualität unter Beweis, indem man sich an der freiwilligen Brotprüfung sowie an den regelmäßigen Stollenprüfungen beteilige: „Wir wollen zeigen, was wir können“, sagte Schlär. Weitere Grußworte sprachen Bürgermeister Roland Burger und Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU). Sie lobten die Existenz der lokalen Bäckereien, die auch als Treffpunkt gelten, und die Qualität ihrer Produkte. Nun kam Brotprüfer Daniel Plum vom Deutsches Brotinstitut zu Wort, der die tollen Ergebnisse lobte. Erfreut verkündete er die hohe Anzahl von Teilnehmern, die drei Jahre nacheinander mit 100 Punkten ausgezeichnet wurden.

Ausgezeichnete Bäckereien

Dann überreichte er die Urkunden an die Bäckereien Englert (Elztal-Dallau), Münkel (Schloßau), Mayer (Neckarelz), Gärtnersmühle (Hardheim), Schlär (Mudau), Müssig, Leiblein (beide Walldürn), Zuckerbeck/Breunig (Hainstadt), Rücker (Nassig) sowie Steinruck (Dörlesberg).