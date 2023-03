Englisch sprechen mit Spaniern

Buchen. Bürgermeister Roland Burger hat am Dienstagvormittag 20 Schüler aus dem spanischen Guarnizo mit ihren Gastgeber-Schülern im Bürgersaal des Alten Rathauses empfangen. Die jungen Spanier waren am Donnerstag gegen Abend in Buchen eingetroffen. Sie besuchen in ihrer Heimatkommune eine bilinguale Schule, das heißt, sie werden nicht nur in Spanisch, sondern auch in Englisch unterrichtet. Deutsch sprechen die Schüler nicht, ihre Gastgeber vom Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) wiederum sind der spanischen Sprache nicht mächtig. Die Jugendlichen müssen sich auf Englisch verständigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihren ersten Schultag am BGB erlebten die Schüler aus der Region Kantabrien am Freitag. Das Wochenende verbrachten sie mit ihren Gastgeberfamilien. Am Montag stand ein Ausflug nach Würzburg auf dem Programm. Dort besichtigten die Schüler die Residenz und die Altstadt. Am Dienstag nahmen sie bis zur dritten Schulstunde am Unterricht teil. Am Nachmittag erhielten sie eine Führung durch die Eberstadter Tropfsteinhöhle. Am Mittwoch geht es nach Heilbronn zur „Experimenta“, am Donnerstag reisen die Gäste nach einem Abschiedsfrühstück wieder in ihre Heimat zurück.

Die Schülergruppe wird von den Lehrerinnen Ana Gomez und Isabel Martinez begleitet. In Buchen betreuen Simon Schmeiser und Christina Heilig die Gäste. Jene übersetzten auch den Vortrag über Buchen von Bürgermeister Roland Burger ins Englische. mb