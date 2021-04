England-Sommer für Schüler

Buchen. Schüler aus der Region haben die Chance für einen Sommeraufenthalt in England. Nach dem beginnenden Abklingen der Pandemie und der erreichten „Herden-Immunität“ kann der Internationale Austauschdienst in den Sommerferien wieder eine Kinder- und Jugendreise für England-interessierte junge Leute veranstalten. Dafür werden nun 20 Plätze an baden-württembergische Schüler vergeben.

Bewerben können sich auch Jungen und Mädchen aus Buchen. Das Mindestalter ist elf Jahre, das Höchstalter 18 Jahre; Grundkenntnisse in der englischen Sprache müssen vorhanden sein.

Ziel der Reise ist die Grafschaft Kent an der Südost-Küste von England. Gastgeber für die Teilnehmer sind englische Familien, die selbst gleichaltrige Kinder haben und die sich jedes Jahr für einige Wochen als „Gasteltern“ zur Verfügung stellen. So lernt man das Gastgeberland und seine Eigenarten wirklich kennen.

Täglich findet in einem College Sprachunterricht statt. Die Nachmittage sind ausgefüllt mit Sport, Strandfreizeiten und Ausflügen. An den Wochenenden gibt es Exkursionen und natürlich auch einen London-Besuch. Wer dabei sein will, benötigt nur einen Personalausweis. Interessierte können sich mit einer Kurzbewerbung in Deutsch oder Englisch an den Austauschdienst wenden (Mail an englandsommer@austauschdienst.de, Na-me, Adresse und Alter angegeben). Dann bekommt man kostenlos die Unterlagen.

