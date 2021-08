Engagement für Mitmenschen

Buchen/Walldürn. Im Rahmen der Abschlussfeier des Abiturjahrgangs 2021 der Helene-Weber-Schule in Buchen wurde erstmals der Henry-Dunant-Preis für herausragendes ehrenamtliches Engagement beim Deutschen Roten Kreuz und im Schulsanitätsdienst verliehen.

Im Namen von DRK-Kreispräsident Roland Burger und DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath überreichte Schulleiter Christof Kieser die Urkunde und einen Buchgutschein an die Preisträgerin Melissa Schneider. Sie habe sich durch ihre guten schulischen Leistungen im Profilfach Gesundheit/Pflege und ihr ehrenamtliches Engagement beim Deutschen Roten Kreuz im Ortsverein Walldürn, bei der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn sowie beim Schulsanitätsdienst als besonders würdig erwiesen.

Der Henry-Dunant-Preis, dotiert mit einem 100 Euro-Buchgutschein, wird künftig jährlich an diejenigen Abiturienten und Abiturientinnen im Profilfach Gesundheit/Pflege verliehen, die sich in außerordentlichem Maße ehrenamtlich für ihre Mitmenschen einsetzen, so die Laudatio.