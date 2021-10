Mosbach. Drei bewegte Jahre am Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege an den Neckar-Odenwald-Kliniken mit unterschiedlichen Einsatzbereichen in der Praxis und komplexen Theoriephasen sind vorbei: Für 18 Auszubildende ging mit dem Bestehen des Examens eine interessante und lehrreiche Zeit zu Ende.

Glücklich nahmen sie ihre Zeugnisse entgegennehmen. 13 neue Gesundheits- und Krankenpfleger verstärken als examinierte Pflegekräfte die Kliniken. Bereits seit Juli befanden sich die Auszubildenden im Prüfungsstress. Dem schriftlichen Teil, der an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu absolvieren war, folgte eine praktische und schließlich noch eine mündliche Prüfung. Dabei stellten die Absolventen anhand von Fallbeschreibungen unter dem Vorsitz von Carmen Kreutz vom Regierungspräsidium Karlsruhe ihr Wissen unter Beweis. Traditionell fand an diesem Tag auch die Abschlussfeier statt.

Das Schulleitungsteam Gülkiz Ertas und Aylin Himberger, die Prüfungsvorsitzende Carmen Kreutz, der Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken Frank Hehn und Pflegedienstleiter Kurt Böhrer gratulierten den glücklichen Examinierten.

Auch Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Dr. Achim Brötel gratulierte mit einer Videobotschaft, in der er die Wichtigkeit dieser Berufsgruppe hervorhob. Das Schulleitungsteam nutzte die Gelegenheit, sich bei allen an der Ausbildung Beteiligte zu bedanken. Sichtlich stolz zeigte sich das Team des Bildungsinstituts über hervorragende Leistungen unter Pandemie-Bedingungen. „Sie haben in den letzten Monaten Engagement, Flexibilität und komplexes Lernen unter Beweis gestellt. Gelerntes aus der Schule wurde immer mehr mit den unterschiedlichsten Einsatzbereichen der Praxis verknüpft“, betonten Gülkiz Ertas und Aylin Himberger.

Durch eine filmreife, emotionale Rede umrahmt von Musik stellte die frisch examinierte Sara Tudisco die Vielschichtigkeit des Pflegeberufs in den Mittelpunkt und bedankte sich für die qualifizierte Ausbildung. Jessica Scollo freute sich als Examensbeste über einen Preis. Sie erhielt in allen drei Prüfungsbereichen eine 1,0.

Anschließend überreichte Carmen Kreutz die Zeugnisse an die Absolventen Chiara-Maria Beelitz (Fahrenbach), Charleen Bullmann (Siegelsbach), Isabel Feiler (Mosbach), Stefanie Hochwald (Neckarzimmern), Edanur Ince (Mosbach), Madeleine Junker (Schwanheim), Nawroz Mahmoud (Ludwigshafen am Rhein), Maren Nelius (Hüffenhardt), Sina Nohé (Fahrenbach), Celina Osayuwu (Heinsheim), Annemarie Rauleder (Neckargerach), Celine Schepula (Mannheim), Verena Scherer (Neudenau), Alexa Schwenke (Buchen), Jessica Scollo (Mosbach), Sarah Tudisco (Mosbach), Merlin Wassmann (Mosbach) und Yasemin Yildirim (Schwarzach).