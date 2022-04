Energiewende wird Schwerpunktthema

Buchen. Buchen ist eine attraktive Stadt – der Neckar-Odenwald-Kreis landesweit Vorreiter in Sachen regenerative Energien. Der weitere Ausbau von Bürgerwindparks ist im vollen Gange und in Vorbereitung. Gerade die aktuelle Entwicklung der Heizöl- und Gaspreise, verbunden mit der steigenden Sorge um die Versorgungssicherheit zeigen, dass es in der Stadt und im Landkreis unter Führung der CDU-Fraktionen richtig war, rechtzeitig unter Beteiligung der Bürger auf dieses Thema zu setzen, so der Tenor bei einer Vorstandssitzung des CDUI-Stadtverbands.

Abhängigkeit lösen

Die Auswirkungen der aktuellen Verknappung von Energieträgern im Zuge der Ukraine Krise und wie können die Menschen vor Ort ihren Teil dazu beitragen, das Abhängigkeitsverhältnis von Öl und Gas und den damit verbundenen Preisanpassungen zu lösen – das war ein Thema der Vorstandssitzung des CDU-Stadtverbands.

Zentrales Thema

Dieses Thema wird in 2022 eines der zentralen Themen der Parteiarbeit vor Ort sein. „Nah bei den Menschen und ihren Problemen“, so Vorsitzender Ralf Schäfer in seinen einführenden Worten, „heißt auch, dass wir den Menschen hier Lösungsmöglichkeiten und Informationen bieten wollen.

Vor Ort ins Gespräch kommen und für sich mögliche Lösungsansätze mitnehmen, solle das Ergebnis einer Veranstaltung werden, in der neben möglichen Alternativen zu Öl und Gas auch deren Finanzierung und die möglichen Fördertöpfe Thema sein soll. Umfassend und neutral und für jeden Interessierten offen solle die Veranstaltung sein, die man in Abhängigkeit der Corona-Entwicklung zeitnah anbieten will.

Waldwirtschaft und die Auswirkungen des Klimawandels werden ein weiteres Thema sein, dass die CDU Buchen zusammen mit den Bürgern beleuchten will. Buchen, als einer der größten Waldbesitzer im Südwesten, sei hier unmittelbar betroffen und wer mit offenen Augen durch den Wald spaziert, stelle selbst schnell die Auswirkungen der Trockenheit der letzten Jahre auf unseren schönen Wald fest.

Fester Bestandteil bleibe auch in diesem Jahr die Sommerradtour des CDU-Stadtverbands. „In Buchen tut sich immer was, so dass wir auch in diesem Jahr sicher viele Punkte anfahren können, um die Entwicklung der Stadt mit den eigenen Augen zu sehen“ merkte Ralf Schäfer hierzu an. Terminlich wird die Radtour traditionell vor den Sommerferien stattfinden.

Kreisparteitag in Buchen

Am 5. Mai findet in der Buchener Stadthalle der Kreisparteitag der CDU im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Die Gestaltung der Sitzung und die Übernahme der Bewirtung waren ein weiteres Thema der Vorstandssitzung.

Gerne nehme man auch die Bitte eines Mitglieds auf, aus Anlass des Kreisparteitages in Buchen um Spenden für die Ukraine-Hilfe zu werben, um auch hier ein Zeichen zu setzen. Man werde die Möglichkeit hierzu mit dem Kreisvorstand erörtern.