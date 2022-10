Energiesparofen in der Heimküche installiert

Götzingen/Seckach. „Gott beschützt Bäume und Wald vor Trockenheit, Krankheit und Lawinen – vor den Menschen aber kann er sie nicht schützen!“, diese bittere Erkenntnis des Naturphilosophen und Geologen John Muir, des Namengebers für den durch seine gigantischen Mammutbäume bekannten „Muir-Nationalpark“ in der Nähe San Franciscos, beschreibt ganz treffend den realen Hintergrund der neusten Nachricht des Vereins „Partnerschaft Bukuumi/Uganda“.

Aus dem dort durch den Verein erfolgreich unterhaltenen Waisenprojekt, das die extremen Herausforderungen der Corona-Phase erfolgreich durchstand, erreichte kürzlich die vielen hiesigen Unterstützer der Einrichtung eine erfreuliche aber vor allem äußerst positive Botschaft von wirklich nachhaltiger Bedeutung: Das quasi visionäre Vorhaben einen „Energiesparofen“ für die Heimküche zu installieren konnte dank vielseitiger Unterstützung erfolgreich umgesetzt werden.

Wie in den meisten afrikanischen Ländern vollzieht sich auch in Uganda in den ländlichen Regionen eine extreme Abholzung – noch deutlich extremer als in den Regenwäldern –verursacht durch den gewaltigen Holzkohle- und Brandholzverbrauch zum Kochen, verstärkt durch eine enorme Bevölkerungszunahme. Dabei ist die Produktion der Holzkohle in Afrika extrem ineffizient, denn für die Produktion von einer Tonne Holzkohle werden zehn Tonnen Holz „verbraucht“.

Gegen Verödung der Landschaft

Die Konsequenzen dieses Handelns sind zunehmende Verödung der Landflächen, Bodenabtrag durch vermehrte Regenfälle sowie daraus folgend Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte mit Bildung von Slums oder alternativ gar die Flucht nach Europa. Im Bemühen um Abhilfe wurde durch die Initiative „All-Green-Energy-Companie“ in Kooperation mit Marinus van Stijn (Belgien) und Rudolf Schleicher (München) ein völlig neuartiger Kocher mit großem Holz-Sparpotential entwickelt.

Aufmerksam gemacht auf dieses vielversprechende Projekt wurde man durch Klaus Schad vom „Senior Exper Service“ (SES), der auch die Kooperation vermittelte.

Diesen fortschrittlichen neuartigen Kocher konnte die „Partnerschaft Bukuumi/Uganda“ nun dank finanzieller Mithilfe durch die „Johannes-Schlütke-Stiftung“ (Lingen/Ems) in ihrer Heimküche installieren und auch bereits in Betrieb nehmen.

Ein bei der Einrichtung mitwirkender Ofen-Spezialist aus Kampala prognostizierte für die Einrichtung eine Reduzierung des jährlichen Holzbedarfes von bisher neun kleinen Lkw-Fuhren auf nur noch eine, das bedeutet eine eindrucksvolle Reduzierung des Holzverbrauchs auf nur noch circa zehn Prozent. Außerdem werden auch Rauch und Feinstaub über Rauchrohre vollständig nach außen abgeleitet.

Die Installation wurde allseits mit großem Interesse verfolgt und mit großer Freude und Erwartung wurde die neue Küche in Betrieb genommen. Erfüllen sich die Erwartungen, bedeutet das Ergebnis Vorteile für Mensch und Gesundheit sowie Nachhaltigkeit für Geldbeutel und Umwelt.

Eine erste Zwischenbilanz soll zum Jahresende gezogen werden, das Ergebnis wird sowohl in Götzingen/Seckach als auch in Bukuumi mit großer Spannung erwartet und könnte beispielhaft für weiteren Einsatz des wegweisenden neuen Kochgerätes sein.

Jedenfalls zollen sowohl das Waisenheim Bukuumi als auch der Verein „Partnerschaft Bukuumi/Uganda“ ein herzliches „Webale Muno!“ (Runyoro: „Vielen Dank“) allen an der Realisierung des Projekts Beteiligten. jm